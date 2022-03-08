Abdurrahman Dilipak: Stokçuluk her zaman suçtur!
Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Stokçuluk her zaman suçtur." dedi.
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Son günlerde özellikle sosyal medyadan algı oluşturanların provokasyonuna kapılan bazı vatandaşlar, ihtiyaç fazlası sıvı yağ almaya başladı.
'Stokçuluk her zaman suçtur'
Öte yandan fırsatçı marketler de ürünlerini stoklayarak "karaborsacılığa" soyundu.
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, yaşanan süreci Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirdi. Dilipak, "Stokçuluk her zaman suçtur." mesajı verdi.