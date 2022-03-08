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Ekonomi Abdurrahman Dilipak: Stokçuluk her zaman suçtur!
Ekonomi

Abdurrahman Dilipak: Stokçuluk her zaman suçtur!

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Stokçuluk her zaman suçtur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:56:00 - 2022-03-09 00:11:15

 Yeniakit.com.tr 

Son günlerde özellikle sosyal medyadan algı oluşturanların provokasyonuna kapılan bazı vatandaşlar, ihtiyaç fazlası sıvı yağ almaya başladı.

'Stokçuluk her zaman suçtur'

Öte yandan fırsatçı marketler de ürünlerini stoklayarak "karaborsacılığa" soyundu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, yaşanan süreci Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirdi. Dilipak, "Stokçuluk her zaman suçtur." mesajı verdi.

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