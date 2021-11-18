Abdurrahman Dilipak sordu: Nereye kadar aşı olacağız?

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sinovac" ile başlayan aşılama sürecinin devamında, "Sinovac" ile birlikte "BioNTech" uygulanmasına ve buna ilaveten de hatırlatma dozları yapıldığına dikkat çeken Dilipak, virüsle mücadeledeki en büyük zorluğun "varyantar" olduğunu söyledi.

Abdurrahman Dilipak, uygulanan doz sayısını eleştirerek, "Nereye kadar aşı olacağız?" diye sordu.