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Sağlık Abdurrahman Dilipak sordu: Nereye kadar aşı olacağız?
Sağlık

Abdurrahman Dilipak sordu: Nereye kadar aşı olacağız?

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin bazı eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:18:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sinovac" ile başlayan aşılama sürecinin devamında, "Sinovac" ile birlikte "BioNTech" uygulanmasına ve buna ilaveten de hatırlatma dozları yapıldığına dikkat çeken Dilipak, virüsle mücadeledeki en büyük zorluğun "varyantar" olduğunu söyledi.

Abdurrahman Dilipak, uygulanan doz sayısını eleştirerek, "Nereye kadar aşı olacağız?" diye sordu.

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