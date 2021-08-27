Abdurrahman Dilipak öncülüğünde aşı zorunluluğuna karşı yapılacak mitinge o partiden destek!

Abdurrahman Dilipak'ın öncülüğünde düzenlenen aşı ve PCR testi karşı mitinge Anadolu Birliği Partisi de destek verdi. Genel Başkan Bedri Yalçın, mitinge toplamda 10 partinin destek verdiğini söyledi.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, yazar Abdurrahman Dilipak ve ‘Anayasamızı Koruma İnisiyatifi’ adlı grubun da destek verdiği aşı ve PCR testi karşıtı mitingle ilgili Hürriyet gazetesine konuştu.

Gerekli izin alındı mı?

İzinleri aldık. Hem valilikten hem kaymakamlıktan hem de Maltepe Belediyesi’nden. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nden de yer tahsisi yaptırdık.

Sosyal mesafeye uyacak mısınız?

Tabii uyacağız. Yasal prosedür neyse olacak.

Kaç kişi bekleniyor?

Sosyal medyadan yoğun bir ilgi var. En az 1 milyon kişi gelir diye bekliyoruz. 10 siyasi parti katılacaklarını bildirdi. Parti logosu olmayacak. Sadece Türk bayrağı olacak.

Temel teziniz nedir?

Anayasa’da kişi hak ve özgürlüklerinin genelgeyle kısıtlanamayacağı belirtiliyor. Ama şimdi aşı ve PCR testi konusunda insanlar özgür değil. Aşıya gittiğinizde bir imza atıyorsunuz, diyor ki ‘aşıdan kaynaklı bir sorun olursa sorumluluk almayız’ diye.

Bu konuda eğitiminiz veya tecrübeniz var mı?

Ben Almanya’da yaşıyorum. Uğur Hoca’yı (Şahin) da Özlem Hoca’yı (Türeci) da tanıyorum. Onlarla da aşı üzerine çok konuştuk, yazıştık. Almanya’da da 23 bin doktor ‘biz aşı yapmayacağız’ diye dava açtılar.

Konunun uzmanlarından destek var mı?

Bizimle hareket eden 200’e yakın profesyonel akademisyen var.

Kimleri sorumlu tutuyorsunuz?

Biz de Rothschild Ailesi’ne, Rockefeller Ailesi’ne, Dünya Sağlık Örgütü’ne dava açtık. ‘Küreselciler’ denen bunlar.

Peki neyle suçluyorsunuz?

Soykırımla… Pandemi ve aşı sürecinin soykırım faaliyeti olduğunu düşünüyoruz. COVID-19 diye bir virüse inanmıyoruz.

Miting tarihinin özel mesajı var mı?

11 Eylül’ün bizim için özel bir anlamı yok. Öyle denk geldi.