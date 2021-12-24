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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı yazı: Nasreddin Hoca ve para
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Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı yazı: Nasreddin Hoca ve para

Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak, dolar kurundaki sert düşüş sonrasını Nasreddin hoca fıkraları ile yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:51:13 - 2021-12-24 12:51:12
Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı yazı: Nasreddin Hoca ve para

Yeniakit Yazarı Abdurrahman Dilipak, 'Nasreddin Hoca ve para' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Dilipak'ın o yazısı:

Nasreddin hocaya bir karı-koca gelmiş. Kavga etmişler ve hocadan hakem olmasını istemişler.

Kavga sebebi, doğan çocuklarını nüfusa büyük mü yazdıralım, küçük mü yazdıralım hesabı. Baba büyük yazdıralım diyor, çabucak askere gitsin, gelsin evlendirelim düşüncesinde, anne, küçük yazdıralım, ezilmesin, aklı başına gelsin öyle gitsin askere. O zamana kadar da evde babasına yardım etsin, meslek öğrensin.

Nasreddin hoca sormuş:

- Çocuğu zamanında nüfusa kaydını yaptırmak hiç mi aklınıza gelmedi.

Demişler;

- O aklımıza hiç gelmedi hocam, Allah razı olsun..

Hocanın fıkralarında bilgi de vardır, hikmet de. Güzel sözle, nükteyle anlatır anlatmak istediğini. “Parayı verenin düdüğü çaldığını” o da bilir.

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