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Gündem Abdurrahman Dilipak, kadın sporcuların tartışılan giyim tarzını değerlendirdi!
Gündem

Abdurrahman Dilipak, kadın sporcuların tartışılan giyim tarzını değerlendirdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'a yönelik linç kampanyasını değerlendiren Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Bir şeyin üzerine spor bayrağı örtülünce o şey dinen de meşru hale mi geliyor?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:21:00 - 2021-07-27 15:59:11
Abdurrahman Dilipak, kadın sporcuların tartışılan giyim tarzını değerlendirdi!

 Yeniakit.com.tr 

Müslüman kadınların giyim tarzına yönelik uyarılarından sonra laikçilerin hedefi haline gelen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Yeni Akit'e yaptığı açıklamasında, kendisinden özür bekleyenlere seslenerek, "Benim neyi, nasıl konuşacağımı Kur'an-ı Hakim belirler!" demişti.

'Üzerinde spor bayrağı var diye dinen de meşru mu oluyor?'

Şenocak Hoca'nın sözlerini alıntılayan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Dr. Şenocak'a yönelik linç kampanyasını şöyle değerlendirdi:

"Bir zamanlar Keriman Halis'den söz edip CHP'ye yükleniyorduk. İktidar değişince fıkıhta mı değişiyor? Bir şeyin üzerine spor bayrağı örtülünce o şey dinen de meşru hale mi geliyor. 'Milli ve yerli' olunca dini de mi olmuş oluyor? O 'Milli' 'Nation'mu!?"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hakkındaki linç kampanyasını Yeni Akit'e değerlendirdi!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hakkındaki linç kampanyasını Yeni Akit'e değerlendirdi!

İSLAM

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hakkındaki linç kampanyasını Yeni Akit'e değerlendirdi!

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Yorumlar

ak

Allah celle celelihu sayılarını artırsın takvaalı hocalarımızın kıymetini bilelim kardeşlerim hocamızın
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