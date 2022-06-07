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Gündem Abdurrahman Dilipak isyan etti! Biz hale nasıl geldik?
Gündem

Abdurrahman Dilipak isyan etti! Biz hale nasıl geldik?

Abdurrahman Dilipak, Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 15:22:00 -
Abdurrahman Dilipak isyan etti! Biz hale nasıl geldik?

Antalya Serik'te lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim'e tekme atması sonrasında gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan tepki geldi. Dilipak, "Biz bu hale nasıl geldik" diye sordu.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan Kur'an-ı Kerim'e tekme görüntülerine Abdurrahman Dilipak'tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Dilipak, "Mesele İmam-Hatip, Lise meselesi değil. Bu ülke bizim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Biz bu hale nasıl geldik" diye sordu.

Toplumun geneline yayılan, rüşvet, torpil, ahlaksızlıkları hatırlatan Dilipak, "Cevabını bulmamız gereken 2. Soru. Biz yuvarlandığımız bu çukurdan nasıl çıkacağız. Aile gençlik mafia yolsuzluk rüşvet torpil riba ahlaksızlık aynı yanlıştan besleniyor ve biz hepimiz bu sonuçlardan sorumluyuz oranları farklı da olsa" dedi.

 

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