Abdurrahman Dilipak değerlendirdi: 6'lı masa neden açıklama tarihi için 28 Şubat'ı seçti?

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6 muhalefet partisi liderinin toplantısından sonra yapılan ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 6'lı masanın açıklama günü için neden 28 Şubat tarihini seçtiğini değerlendirdi. "6 liderin 28 Şubat'ta tekrar buluşacak olması ilginç. 6 rakamı ilginç. 6 ok vardı biliyorsunuz. Bu koalisyonun 6 oku 6 liderin kişiliğini ifade ediyor." diyen Dilipak, "28 Şubat'ta buluştukları zaman, CHP 28 Şubat'ı savunma iddiasından vazgeçmiş oluyor. 28 Şubat sürecinde yaşananları biliyoruz. Demek ki ne Saadet Partisi eski Saadet Partisi ne CHP eski CHP ne de Meral Akşener eski Meral Akşener değil." şeklinde konuştu.

'Burada 6'lı koalisyon söz konusu'

6 muhalefet partisinin ittifak içinde hareket etmesine değinen Dilipak, şunları söyledi:

Burada 6'lı bir koalisyon söz konusu. Cumhurbaşkanlığını kazandıklarını varsayalım, 5 yardımcılı olacak. Tek kişi karar vermeye kalkarsa içlerinde kavga çıkacak.

Bundan sonra ne olacağını görmek gerekiyor ama çok kolay bir süreç olacağını zannetmiyorum. Dün darbede bu partiler farklı kanatlarda yer almışlardı. Bugün aynı safta bir koalisyon olarak ne gibi çözüm önerileri suncakalr, bunu hep birlikte görmemiz lazım.

Uluslararası sistemin istekleri konusunda aslında birbirlerinden bir farklılıkları yok. Peki geri kalan farklılıkları ne? Sadece adları mı?