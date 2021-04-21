Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

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Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Aşı olmayacağım." dedi.

'Mikrobu üretenler, mikrobun izole edilmesine izin vermiyorlar'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, pandemi sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Covid'i basite almıyorum ama birileri Covid'i basite alıyor." diyen Dilipak, "Koronavirüs, dünya nüfusunun 4'te 3'ünü yok etmek isteyen bir senaryo. Bu Covid dedikleri şey, bugün başlayan ve bu şekilde bitecek olan bir mikrop değil. Bu bir biyolojik ajan. Ve bunu üretenler bu mikrobun izole edilmesine izin vermiyorlar. Bize gösterilen resimler, stüdyoda düzenlenmiş resimler." ifadelerini kullandı.

'Bu iş büyük bir felakete gidiyor'

PCR testlerinin doğru sonuç vermediğini söyleyen Dilipak, "Mikrobu görmeden, ona aşı ve ilaç üretemezsiniz. Covid dedikleri mikrobu tanımak noktasında PCR testinin doğru sonuçlar vermediğini, pozitif çıkanın, pozitif olmayabileceğini, negatif çıkanın da negatif olmayabileceğini söylüyorum. Böyle bir hastalık var ve hızla mutasyona uğruyor. O kadar çok mutasyon ortaya çıktı ki... Şimdi de yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu iş gerçekten büyük bir felakete gidiyor. Bizim önce Covid ile varılmak isetenen hedefi görememi gerekiyor. Bir biyolojik savaşta, bir biyolojik ajana karşı savaştığımızın farkına varmazsak, bununla baş etmemiz mümkün değil. Maske, mesafe, hijyen ile çözülecek bir mesele değil." dedi.

'Covid 20 ne olacak?'

Aşının etkisinin tartışmalı olduğunu vurgulayan Dilipak, "Bugüne kadar yapılan aşıların, pratik bir karşılığı olmadığını gördük. Çin aşısı zaten Çin'de bile kullanılmıyor. Son zamanlardaki gelişmeler, aşının etkisini de tartışmalı hale getirdi. Diğer Avrupa ülkelerindeki aşılar da tartışmalı. Sinovac'ı yapalım. Bir de Avrupa'dan getirip yapalım. Bu ne zamanki mikrop için? Covid 19 için. Covid 20 ne olacak? Cobid 21'in birinci yarısı ne olacak? A, b, c serilerini de mi yapacağız? Bu şekilde bununla mücadele edemeyiz." diye konuştu.

'Bu kadar tedbirin anlamı neydi?'

Maske kullanmanın da bulaşı arttırdığını ifade eden Abdurrahman Dilipak, "Maskenin, insanların hastalığı daha ağır geçirmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Mevcut aşı kampanyalarının ve tedavi yöntemlerinin, mikrobun hızla direnç kazanmasına sebep olduğunu ve mutasyon sürecini de hızlandırdığını düşünüyorum. Tabi bu mutasyon geriye dönük şekilde de olabilir ama yapısını değiştirerek başka bir şeklede dönüşebilir. Bugüne kadar ortaya çıkmış yüzlerce mutasyondan söz ediyoruz. Şu anda popüler on kadar varyanttan söz ediliyor. Aşı kampayasıyla rahatlayacaktık. Eve hapsedilince rahatlayacaktık. Ama bütün İstanbul koyu kırmızı oldu. Neredeyse bütün Türkiye kırmızı hale geldi. Hem aşı olacak hem eve hapsolacak hem de maske takmaya devam edeceksek bunun anlamı neydi?" ifadelerini kullandı.

'Gelecek günler, geçen günleri aratabilir'

Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu aşılar ve bundan sonra üretilecek aşılar, eğer etki yapacaksa bile bu etki Covid 19'a yönelik. Kaldı ki Covid 19 için de çözüm olmayacak. Mevcut PCR testi ile bu mikrop tanımlanamayacak. Çünkü bu test, solunum yollarından farklı hastalığı olan herkesi hasta gösterecek. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar, sadra şifa olan çalışmalar değil. Ve bu mesele Covid ile başlayıp, Covid ile bitecek olan bir mesele de değil. Bu mesele, Graet Reset'e giden, Öjenik hareketin yeni ve çok tehlikeli bir senaryosunun daha birinci perdesindeyiz. Korkarım böyle gidersek, gelecek günler, geçen günleri aratabilir."