Abdurrahman Dilipak Celal Şengör hakkında çok net konuştu!

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tacizci kemalist Celal Şengör'ün bir öğrencisi ile yaşadığı "ahlak dışı" anısını, "şaka" olarak anlatmasına değinen Dilipak, şunları söyledi:

"Celal Şengör baştan beri birtakım sorunlu açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak da bir bayana cinsel taciz anlamına gelecek bir olayla gündeme geldi. Belli çevreler, böyle bir olay İslami çevreden birisi tarafından gerçekleştirilseydi kıyameti koparırlardı. Şimdi ise makul göstermek isteyenler bile oldu. Çok fazla tartışılacağını da zannetmiyorum. O çevrelerde bu tür davranışlar bir şaka olarak da görülebiliyor. Onlar için içki nasıl başkası tarafından dokunulamayacak bir tabu ise cinsellik de öyle. Kafayı biraz bulduklarında da bazen kontrol dışı davranışlar olabiliyor. Dolayısıyla bu konuyu da yine halının altına süpürmek isteyecekler."