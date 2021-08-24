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Gündem Abdurrahman Dilipak 28 Şubatçı generallere verilen cezayı değerlendirdi!
Gündem

Abdurrahman Dilipak 28 Şubatçı generallere verilen cezayı değerlendirdi!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat'ın darbeci generallerine verilen cezayı değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:02:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bir zamanlar beni yargılatanlar, bugün kendileri mahkum oldular." diyen Dilipak, "Ben hapse girmedim ama onlar şimdi cezaevindeler. İnsan üzülüyor, değer miydi? Bunca insana yapılanlar, acılar... Sonra siz sanık sandalyesine oturtuluyorsunuz ve mahkum oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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