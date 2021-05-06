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Spor Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması
Spor

Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:18:00 -
Abdurrahim Albayrak'tan seçim açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.

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