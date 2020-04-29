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Spor

Abdurrahim Albayrak'tan Hasan Şaş ve Davala açıklaması: Bizim ve Galatasaray'ın...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu.

2020-04-29 22:31:00 - 2020-04-29 22:36:23
Abdurrahim Albayrak'tan Hasan Şaş ve Davala açıklaması: Bizim ve Galatasaray'ın...

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi. Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

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