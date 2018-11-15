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Abdurrahim Albayrak'tan Demirören iddiasına yalanlama!

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, Demirören'le telefonda konuştuğu şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:56
Abdurrahim Albayrak'tan Demirören iddiasına yalanlama!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, medyada kendisiyle ilgili çıkan bir iddiayı kulünün resmi Internet sitesi aracılığıyla yalanladı.

"Bazı basın organlarında yer alan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i arayıp “Beni Fatih hoca konuşturdu, bana ceza vermeyin” sözlerini içeren haberler gerçek dışıdır.

Böyle bir görüşmem kesinlikle olmamıştır.

Bu iftira, haberde adı geçen şahsım ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim kadar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören için de hakaret niteliğindedir.

Bu yayınların sorumluları ile ilgili hukuki girişimlerimizin başladığını kamuoyuna duyururum.

Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı"

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:56
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