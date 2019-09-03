0553 313 94 23

Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi düşündüm

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 00:21
Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi düşündüm

Sarı-kırmızılı yönetici, "Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum." dedi.

Radamel Falcao ile ilgili sözlerine devam eden Albayrak, "Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yusuf Günay: O kadar mutluyuz ki...

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise "Başkanımız Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. İnsanın hayatında bazı önemli anlar olur, bu bizim için böyle bir an. Falcao'nun transferi ilk gündeme geldiğinde Sayın Başkanımız, Abdurrahim Bey'e bu işi bitir dedi. Şu an bu sürecin sonuna geldik. O kadar mutluyuz ki, büyük bir çaba sarf edildi. Sayın Başkanımızın idealindeki bu ekip Galatasaray'a bir dünya yıldızı kazandırdı. Ben Sayın Başkanımıza, Sayın İkinci Başkanımıza bütün Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum. İyi ki Abdurrahim Bey var yoksa bu iş kolay kolay olacak bir iş değildi. Falcao transferi bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:21
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan çekiliyoruz
    1. ABD'den flaş açıklama: Afganistan'dan..
    2. Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya..
    3. Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
    4. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    5. ABD'de teknede yangın: 4 ölü
    6. Türkiye’de 2019/2020 sezonu yaz..
    7. Dışişleri Bakanlığından ‘FARC’..
    8. Lübnan ekonomik OHAL ilan etti
    9. Futbolda birinci transfer dönemi sona..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Eylül 2019
    11. Erzurumspor'dan 3 transfer
    12. "Çok doğru bir karar vermişim"
    13. Boris Johnson'ın makalesi İslamofobiyi..
    14. Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını..
    15. Lübnan'dan skandalın üzerini örtme..
    16. Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması
    17. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    18. Paris’te ’haşema’ eylemi havuz..
    19. Hamsilos için tepki yürüyüşü
    20. Otomobil 170 metrelik uçuruma..
    21. Galatasaray Lemina'yı açıkladı!
    22. Bakan Pakdemirli’den yangınlara..
    23. Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1..
    24. Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü,..
    25. Eski FARC liderlerinin "yeniden..
    26. "Bebek Trump" balonu Danimarka'da
    27. Falcao, Galatasaray'da
    28. Galatasaray Falcao’yu açıkladı
    29. Taylan Antalyalı Galatasaray’da
    30. Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi