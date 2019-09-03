Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi düşündüm

Sarı-kırmızılı yönetici, "Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum." dedi.

Radamel Falcao ile ilgili sözlerine devam eden Albayrak, "Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yusuf Günay: O kadar mutluyuz ki...

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise "Başkanımız Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. İnsanın hayatında bazı önemli anlar olur, bu bizim için böyle bir an. Falcao'nun transferi ilk gündeme geldiğinde Sayın Başkanımız, Abdurrahim Bey'e bu işi bitir dedi. Şu an bu sürecin sonuna geldik. O kadar mutluyuz ki, büyük bir çaba sarf edildi. Sayın Başkanımızın idealindeki bu ekip Galatasaray'a bir dünya yıldızı kazandırdı. Ben Sayın Başkanımıza, Sayın İkinci Başkanımıza bütün Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum. İyi ki Abdurrahim Bey var yoksa bu iş kolay kolay olacak bir iş değildi. Falcao transferi bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.