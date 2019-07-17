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Abdurrahim Albayrak: “Cemil Usta’nın adına yakışır bir sezon olsun”

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstür kura çekiminin ardından konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Yeni sezonun barış, kardeşlik ve dostluk içinde, Cemil Usta’nın adına yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:20
Abdurrahim Albayrak: “Cemil Usta’nın adına yakışır bir sezon olsun”

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstür kura çekiminin ardından konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Yeni sezonun barış, kardeşlik ve dostluk içinde, Cemil Usta’nın adına yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstür kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Sezonun ilk haftasındaligin yeni ekiplerinden Yurkatel Denizlispor deplasmanı ile başlayacak olan Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak fikstürü değerlendirdi. Cemil Usta’nın adına yakışır bir sezon yaşamak istediklerini belirten Albayrak, “2019-2020 sezonu ülkemize, tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Hiçbir futbolcumuzun burnu bile kanamadan iyi ve güzel bir sezon olmasını, barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak. Cemil Usta sezonu, ismine yakışır bir sezon olsun. Karadeniz’in Trabzon’un futbolcusuydu. Kendisini çok severdik. Mekanı cennet olsun. Cemil Usta ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi. Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Seri transferi hakkında sorulan soruya ise Albayrak şu cevabı verdi:


“Transferler ile ilgili açıklamaları Başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri Galatasaray ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:20
  1. doğa

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