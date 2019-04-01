Abdüllatif Şener'den yerel seçim açıklaması
Dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, açıklamalarda bulundu.01 Nisan 2019 Pazartesi 23:05
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, dün yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası sosyal medya platformu Twitter'da açıklamalarda bulundu.
Şener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim süreci boyunca kazanma tutkusuyla çalışan tüm adaylarımızı, örgütlerimizi ve gönüldaşlarımızı kutluyorum. Seçim kampanyalarının merkezine kin ve nefret söylemlerini yerleştirenler, iftira ve tehditler savurarak milli iradeyi gasb edeceğini sananlar kaybetmişlerdir."
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