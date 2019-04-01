Abdüllatif Şener'den yerel seçim açıklaması Dün gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, açıklamalarda bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, dün yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrası sosyal medya platformu Twitter'da açıklamalarda bulundu. Şener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Seçim süreci boyunca kazanma tutkusuyla çalışan tüm adaylarımızı, örgütlerimizi ve gönüldaşlarımızı kutluyorum. Seçim kampanyalarının merkezine kin ve nefret söylemlerini yerleştirenler, iftira ve tehditler savurarak milli iradeyi gasb edeceğini sananlar kaybetmişlerdir."

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