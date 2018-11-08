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Abdüllatif Şener'den "İstanbul adaylığı" açıklaması

Yerel seçimler öncesi adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için geçen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:28
Abdüllatif Şener'den "İstanbul adaylığı" açıklaması

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında sorulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı sorusuna, "Bir bakalım, vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir" yanıtını verdi.

stanbul Ankara ve İzmir'i CHP kazanacak "

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şener, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin, "Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi kentleri CHP'nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir noktada bildiğiniz gibi ben sadece bir milletvekiliyim partide. Parti Meclisi üyesi değilim aynı şekilde partinin MYK üyesi de değilim." açıklamasını yaptı.

Abdüllatif Şener: akti gelmeden önce söylemek iyi değildir

CHP'li Abdüllatif Şener, gazetecilerin "Sizin bu yöndeki tercihiniz ne olur? 'Göreve hazırım' der misiniz?" sorusuna, "Bir bakalım, vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir" yanıtını verdi. Şener, bir gazetecinin "Ama şu anda takvim işliyor" şeklindeki sözleri üzerine de, "Takvim işliyor ama daha 5 ay var. Siz şimdi şunu yakalamaya çalışıyorsunuz burada; zamanı öne çekip kararı ilan ettirmeye çalışıyorsunuz. Bense asla siyasi hayatımda kararları vakti gelmeden öne çekmek için çaba harcamam veya basının algısını zamanla bağlantısız olarak şekillendirmeye çalışmam" diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:28
  1. İstanbul
  2. Konya
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Ankara
  5. İzmir
  6. Abdüllatif Şener
  7. TBMM

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