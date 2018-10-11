Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK Parti yüzde 20 oy kaybedebilir

Yerel seçimlerin kurumsal ittifaka elverişli olmadığını belirten CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yerel seçimlerdeki ittifakların daha çok tabanda olabileceğini ileri sürdü.

AK Parti'nin en düşük oyu 2009 yerel seçimlerinde aldığını hatırlatan Şener, "Bu seçimlerde bir kriz hali vardı. Ama o dönemin Başbakanı Erdoğan sürekli ‘Kriz teğet geçti’ diye açıklamalar yapıyordu. Ama buna rağmen 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 38 oy almıştı. Bir önceki seçimlerde yüzde 46 oy aldığını düşünecek olursak 8 puan oy kaybetmişti" iddiasında bulundu.

Kasım ayındaki yerel seçimler yaklaşırken ekonomik tablonun geçen seçime göre çok daha ağır olduğunu ifade eden Abdüllatif Şener, "Bu tabloda çok rahatlıkla yüzde 15-20 oy kaybedebileceğini düşünüyorum.” iddiasını öne sürdü.