Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Bu kararla Van Belediye Başkanı sandıktan ikinci sırada çıkan AK Partili Abdulahat Arvas oldu.

Zeydan, hakkındaki mahkumiyet ve memnu haklarıyla ilgili kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla belediye başkanlığına aday oldu. Savcılık itirazı üzerine yapılan itiraz incelemesinde ise 29 Mart tarihinde Yargıtay tarafından iade edilen Zeydan'ın memnu haklarının iptaline karar verildi.

Abdullah Zeydan, 2016 yılında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardımdan” 5 yıl, “örgüt propagandası yapmaktan” ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası almıştı.

Ceza Yargıtay tarafından bozulup Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yinelendi!

Zeydan hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Fakat Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına karşı çıkarak Zeydan’ın 8 yıllık cezasını yineledi.

Zeydan’ın cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi.

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YSK başvurusunu neden kabul etti?

Abdullah Zeydan'ın yasaklı haklarının da mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Zeydan'ın belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti.

Ancak savcılık, 29 Mart tarihinde hakların iadesi kararına itiraz etti ve mahkeme de itirazı yerinde buldu. Bu durumda Zeydan’ın memnu haklarını geri aldı.

Mazbata Abdulahat Arvas’a verildi

Mahkemenin kararı üzerine Van İl Seçim Kurulu da Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday olan AK Partili Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.