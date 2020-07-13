Abdullah Tayyip Olçok kimdir kaç yaşındaydı? Abdullah Tayyip Olçok 15 Temmuz’da nerede şehit düştü?

15 Temmuz gecesi babası Erol Olçok ile köprüye gelen Abdullah Tayyip Olçok açılan ateş sonucu 2 mermiyle vurularak şehit düştü.

Abdullah Tayyip Olçok, 24 haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Öğrenim hayatına 2016 yılında Capitol İlköğretim Okulu’nda başladı. Daha sonra eğitimini Özel Efdal İlköğretim Okulu’nda sürdürdü. 2013 senesinde Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesine başladı, 2015’te ise Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi’ne geçiş yaptı. Oçok, Hukuk okumak için üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi cuntacı askerlere engel olmak için dışarı çıkan babası Erol Olçok’un ‘’evde kal‘’ demesine rağmen “Sen nereye, ben oraya” diyerek babasıyla köprüye geldi.

Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerleri ikna etmek isteyen Erol Olçok, askerlerin ikna olmayacağını görünce oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u güvenli bir yere götürecekken vuruldu. Babasına yardım etmeye çalışırken darbecilerin kurşunlarıyla vurulan Abdullah Tayyip olay yerinde şehit oldu.