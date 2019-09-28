Abdullah Gül'ün son paylaşımına tepki yağdı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayınlayıp, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili herhangi bir açıklama yapmaması tepkilere neden oldu.28 Eylül 2019 Cumartesi 16:16
Eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti çalışmalarını sürdüren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma tepki yağdı.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir açıklama yapmayıp hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için başsağlığı mesajı yayınlayan Abdullah Gül'e Twitter kullanıları tepki gösterdi.
İşte; İstanbulluların büyük korku yaşadığı deprem sonrası hiçbir açıklama yapmayan Gül'e gösterilen tepkilerden bazıları:
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