  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Abdullah Gül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Ameliyat masasına yatırıldığı ortaya çıktı
Siyaset

Abdullah Gül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Ameliyat masasına yatırıldığı ortaya çıktı

Ameliyat olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 10:00:00 -
Abdullah Gül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Ameliyat masasına yatırıldığı ortaya çıktı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ameliyat olduğu açıklandı. İki hafta önce gerçekleşen operasyonla ilgili bilgilendirme kamuoyuyla paylaşıldı. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün belinden yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı. Peki Abdullah Gül'ün sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. İki hafta önce gerçekleşen operasyon 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından duyuruldu. Ameliyat sonrası Abdullah Gül'ün sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün sağlık durumu için "gayet iyi" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle;

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül iki hafta önce belinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay