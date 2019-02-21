Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerden sonra kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili konuşulanları aktardı.

Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni partide eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yer almasına pek sıcak bakmadığını, ancak eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın bu konuda ısrarlı olduğunun konuşulduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi, "Gül ve Babacan'ın parti kurma çalışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yerel seçimler sonrası kurulacağı iddia edilen yeni partiye dair kulis bilgilerine yer verdi.

2023’e hazırlanıyor

Abdullah Gül’ün kuracağı iddia edilen yeni partinin 2023 yılına hazırlandığını iddia eden Abdulkadir Selvi, “Parti için ‘Abdullah Gül partisi’ diyebiliriz. Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş. 1 Nisan’dan itibaren partinin kuruluşunda yer almasını istedikleri isimlere teklif götürecekleri söyleniyor. Yeni partinin şansını AK Parti’nin yerel seçimlerde alacağı oy oranı belirleyecek. Abdullah Gül’ün kurduracağı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hazırlık yaptıkları söyleniyor.” İfadelerini kullandı.

Davutoğlu’na sıcak bakmıyor

Yeni partide yer alacağı iddia edilen bir başka isim olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, Abdullah Gül’ün pek de sıcak bakmadığına dikkat çeken Selvi, “Abdullah Gül pek sıcak bakmasa da Ali Babacan’ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Zaten Gül ve Babacan’a yakın isimlerle Davutoğlu’nun da sık sık görüştüğü söyleniyor. Bu arada Ahmet Davutoğlu ne yapıyor? Konferanslar verdiği ve yeni kitaplar yazdığı biliniyor.” dedi.