Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'ya karalar bağlatan gelişme! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin yapılan itirazları reddetmesi, Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu "hayal kırıklığına" uğrattı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin yapılan itirazları reddetmesi, Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu "hayal kırıklığına" uğrattı.
Koru, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasına yönelik YSK'nın verdiği kararı değerlendirdi.
Söz konusu yazısında YSK üyelerinin yakın zamanda değiştiğini belirten Koru, "Sonuç beklediğim gibi olmadı" ifadelerini kullandı.
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