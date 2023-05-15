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Medya Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba "Erdoğan" çıkışı
Medya

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba "Erdoğan" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:45:00 -
Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan bomba "Erdoğan" çıkışı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru, AK Parti ve Tayyip Erdoğan realitesini bir defa daha kabullenmek zorunda kaldı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru, AK Parti ve Tayyip Erdoğan realitesini bir defa daha kabullenmek zorunda kaldı. 

Son zamanlarda, sık sık Erdoğan’ı eleştiren yazılarıyla gündem olan Koru, “Tarihin kaydettiği en büyük depremlerden birinin yaşandığı ve kalabalık bir seçmen grubunun çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldığı bir bölgede bile, en çok oyu alan parti olabildi Erdoğan’ın partisi… Halkın yarıya yakınının desteğini alabilmek günümüz Türkiye’sinde hiç kolay değildi” itirafında bulundu. 

Koru, kişisel web sitesi olan fehmikoru.com’daki yazısında, “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldığı %45 civarındaki oyla ilk turda aranan ‘%50+1’ şartının ve anketlerin öngörüsünün gerisinde kaldı. Millet İttifakı’nı aday belirleme sürecinde ‘kazanabilecek aday’ bulma konusunda uyaranlar, hiç değilse ilk tur sonucuna göre, haklı çıktılar” tespitini yaptı. 

 
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