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Medya Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, yine yaptı yapacağını! Hadi git işine be
Medya

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, yine yaptı yapacağını! Hadi git işine be

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:50:00 -
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, yine yaptı yapacağını! Hadi git işine be

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatmaya başlayan Fehmi Koru, muhalefeti eleştiren birkaç yazıdan sonra yine AK Parti'ye sardı. AK Parti’nin verdiği "reform" müjdesine burun kıvıran Koru, Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olan Gezi vandallığını savunup, terör yandaşlarına kol kanat gerdi. Koru, yazısında özetle şunları kaydetti:

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatmaya başlayan Fehmi Koru, muhalefeti eleştiren birkaç yazıdan sonra yine AK Parti'ye sardı. AK Parti’nin verdiği "reform" müjdesine burun kıvıran Koru, Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olan Gezi vandallığını savunup, terör yandaşlarına kol kanat gerdi. Koru, yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın şu açıklamasına göz atalım: “Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye’nin yararına reformları hayata geçireceğiz. (..) Ekonomide öngörülebilirliği, adalete güveni artıracak reformları gündemimize aldık. Önümüzdeki bir yıl içinde hızlı bir reform süreci göreceksiniz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, kaç gündür, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin yeniden güçlendirileceğini söyleyip duruyor. Bu amaçla Brüksel’e gidip AB yetkilileriyle görüşmüş de Şimşek…

(...)
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‘Reform’ müjdesi veren yetkilileri de, geçmişte sıkça sözü edilen, ne anlama geldiği belli ‘Kopenhag kriterleri’nden değil, AB’den uzaklaşmayı simgeleyen anlamı belirsiz ‘Ankara kriterleri’nden söz ediyorlar.

‘Kopenhag kriterleri’ denilse, ‘istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı’ gibi kavramların içlerinin ‘reform paketi’ ile hedefleneceği düşünülebilirdi.

‘Ankara kriterleri’ ile neyin kast edildiği ise belirsiz.

Benim aklıma, iktidarın MHP ile ortaklık kurduktan sonra izlediği politikalar geliyor ‘Ankara kriterleri’ kalıbı kullanıldığında…

(...)

Efkan Ala ‘reform paketi’ içerisinde, ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında yapısal düzenlemeler yapılacağından söz ediyor.

Oysa, bugünün siyasi ortamında:

Parti kapatılması gündemde…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları uygulanmıyor, Anayasa Mahkemesi’nin yargıçları hakkında Yargıtay’ın bir dairesi suç duyurusunda bulunabiliyor…

Sivil toplum üyeleri Gezi Parkı davası sonucu cezaevinde…

Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, aynı durumda olan iki milletvekilinden farklı muameleye uğratılarak, seçildiği kenti TBMM’de temsiline geçit verilmiyor…

(...)

AİHM ve AYM kararları bütünüyle uygulamaya konularak cezaevindeki milletvekili görevine başlayabilmeli, sivil toplum liderleri cezaevlerinden çıkmalı, parti kapatma ve partilileri cezaevinde tutma uygulamalarından vazgeçilmeli… (...)"

 

 

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