Abdullah Gül'ün eski avukatı Baran: Tarihteki kahramanların muadili bugün Erdoğan'dır
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon karşısında sessiz kalan Abdullah Gül'e tepki gösterip, Gül ile olan hukuki ilişkilerini feshettiğini açıklayan Avukat Latif Cem Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeniakit.com.tr
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski avukatı, AK Parti'nin kurucularından Latif Cem Baran, Kanal 42 televizyonunda ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimdeki başarılarına değinen Avukat Baran, "Günahıyla sevabıyla, iyi niyetli bir cumhurbaşkanının önderliğinde ilerleyen Türkiye var." dedi.
Baran, Türk tarihine damga vuran isimleri hatırlatarak, şöyler devam etti:
Geriye dönsem, bugün "Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'ü alacakmış" dediklerinde ben o ordunun içinde olurdum arkadaş. Sultan Alpaslan Malazgirt'e gidiyor, Bizans küffarı ile savaşacak. "Sen neredesin?" diyen Anadolu genci olurdum. Sultan Abdulhamit memleketi için bir karar veriyor, o gün yanında olurdum.
Hemen bugüne dönelim. Fatih'in, Alparslan'ın, Sultan Abdulhamit'in, Selahaddin Eyyubi'nin muadili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarihteki kahramanların muadili bugün, Recep Tayyip Erdoğan'dır.