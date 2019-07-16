Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?

Sezai Erhan Yeni Akit

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Kulislerde Babacan’ın kuracağı yeni partiye, AK Parti’nin bazı politikalarını sert bir dille eleştiren AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun da katılacağı iddia edildi.

Babacan’ın istifa metni özenle hazırlanmış

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, kendi web sitesindeki yazısında ise, “Bir grup arkadaşla oturuyorduk, söz döndü dolaştı Ali Babacan’ın Ak Parti kurucular kurulundan istifasına geldi. İstifanın açıklandığı metnin büyük bir özenle hazırlandığı konusunda fikir birliği hâsıl oldu. Herkesin öne çıkardığı farklı noktalar vardı. Ben de tartışmaya, Ali Babacan’ın istifasını kamuoyuna açıklamadan önce Tayyip Erdoğan’a söylemiş olmasını bir saygı çerçevesi içinde gördüğümü söyledim. Abdullah Gül’ün 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresinde aday olacağını önce Necmettin Erbakan’la paylaşmasını hatırladık” dedi. Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu aynı zamanda AK Parti kurucular kurulu üyesidir.