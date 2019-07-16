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Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edildi.

16 Temmuz 2019 Salı 14:49
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?

Sezai Erhan  Yeni Akit 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Kulislerde Babacan’ın kuracağı yeni partiye, AK Parti’nin bazı politikalarını sert bir dille eleştiren AK Parti'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan ve Abdullah Gül'ün eniştesi de olan Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun da katılacağı iddia edildi.

Babacan’ın istifa metni özenle hazırlanmış

Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, kendi web sitesindeki yazısında ise, “Bir grup arkadaşla oturuyorduk, söz döndü dolaştı Ali Babacan’ın Ak Parti kurucular kurulundan istifasına geldi. İstifanın açıklandığı metnin büyük bir özenle hazırlandığı konusunda fikir birliği hâsıl oldu. Herkesin öne çıkardığı farklı noktalar vardı. Ben de tartışmaya, Ali Babacan’ın istifasını kamuoyuna açıklamadan önce Tayyip Erdoğan’a söylemiş olmasını bir saygı çerçevesi içinde gördüğümü söyledim. Abdullah Gül’ün 2000 yılındaki Fazilet Partisi Kongresinde aday olacağını önce Necmettin Erbakan’la paylaşmasını hatırladık” dedi. Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu aynı zamanda AK Parti kurucular kurulu üyesidir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:49
  1. İzmir
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
  5. enişte

YORUM YAZ

  • gülgül22 dk önce
    parçalayın bakalım müslümanların oyların. bu yaptığınız chp nin değirmenine su taşımak dır. dilerim bugünleri mumla ararsınız. koskoca ayete bile uymuyorsunuz. ayrılırsanız rüzgarınız kesilir diyor cenabı ALLAH.
  • TurgutTurgut26 dk önce
    Baygul, hayatta bu adama guvenmem. nasilda esinin basortu davasini geri cekti, menfaati icin. fetoculerle de tabiri caizse koyun koyunaydi.. cok koklastilar coookkkk..
  • ......30 dk önce
    Gitsin, gitsin iyi olur. AK Parti temizlensin. Şer gördüğünde hayır, hayır gördüğünde de şer olabilir. Reis partiyi temizlesin. Ahlaklı, maneviyatlı, kalp gözü az da olsa aralı yiğitleri bulmalı ve yoluna onlarla devam etmeli. Vefa ehli insanlarla yola devam etmeli. Çünkü vefa sahibi insan hiç bir şekilde nankörlük etmez. Çünkü makam, mevki, şehvet ve şöhret hırsı olmaz. Ama işte,ne hikmetse olmuyor. Niye?Filan kişi çooookçooook iyi ama, yırtık değil, pırtık değil, çakal değil, iş bitirici değil şu değil, bu değil... O zaman yapacak bir şey yok. Öyle dürüst, mert, özenli, sabırlı insanların ağırlıklı olduğu bir partiyelayık olması lazım milletin. Burada ölçü çok önemli. Ne kadar yakalarsanız o kadar çok oy alırsınız. ALLAH'ı da (cc) unutmayın. Her şey hesap kitapla yürümez. Lazım ama yetmez.Fiemanillah.
  • VeliVeli36 dk önce
    Bunların parti kurmak gibi bir derdi yok dertleri ortalığı bulandirmak parti kurup oy alamayacaklarını da biliyorlar parti kuracağız parti kuracağız deyip güya bu hukumet başarısız algısı oluşturmaya çalışıyorlar kuracaksaniz kurun lan sozunuzun adamı olun
  • Turan dursunTuran dursun43 dk önce
    Katılsa ne olur katılmasa ne olur

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