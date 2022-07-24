  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Abdullah Gül'ün 'Ayasofya Camii' sessizliği!
Siyaset

Abdullah Gül'ün 'Ayasofya Camii' sessizliği!

Ayasofya Camii, iki yıl önce bugün tam 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Vatandaşlar, bugünü sosyal medyada şükür paylaşımlarıyla kutlarken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 21:03:00 -
Abdullah Gül'ün 'Ayasofya Camii' sessizliği!

 yeniakit.com.tr 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı

Yüz binlerce kişinin katılımıyla kılınan Cuma namazıyla açılanan Ayasofya Camii'nin açılışının 2. yıl dönümü vatandaşlarca coşkuyla kutlanıyor. 

Abdullah Gül'den sessizlik

Sosyal medyada vatandaşlar, şükür mesajlarını paylaşırken Abdullah Gül, bu konuda sessizliğe büründü. 

Sosyal medya hesabından veya medya kuruluşundan Ayasofya Camii ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23