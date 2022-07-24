Abdullah Gül'ün 'Ayasofya Camii' sessizliği!
Ayasofya Camii, iki yıl önce bugün tam 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı. Vatandaşlar, bugünü sosyal medyada şükür paylaşımlarıyla kutlarken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı
Yüz binlerce kişinin katılımıyla kılınan Cuma namazıyla açılanan Ayasofya Camii'nin açılışının 2. yıl dönümü vatandaşlarca coşkuyla kutlanıyor.
Abdullah Gül'den sessizlik
Sosyal medyada vatandaşlar, şükür mesajlarını paylaşırken Abdullah Gül, bu konuda sessizliğe büründü.
Sosyal medya hesabından veya medya kuruluşundan Ayasofya Camii ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.