Abdullah Gül'ün akrabası konkordato ilan etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat konkordato istedi.

3 ay geçici mühlet verildi

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Makemesi'nden çıkarılan karara göre şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet verildi. Mahkeme heyeti konkordato davasına ilişkin şirkete konkordato komiseri olarak Mehmet Ali Güldal ve Mehmet Emin Öztaş'ı atadı.

Metsan İcra Kurulu Üyesi Cemalettin Satoğlu

Faaliyet alanları

"1961 yılında inşaat firması kurarak iş hayatına atılan Mehmet Satoğlu, bu firmayı 1966 yılında Metsan İnşaat olarak kurumsallaştırdı. Metsan İnşaat 1970'lerde Ankara Üniversitesi Morfoloji binası, Türk Standartları Enstitüsü, Göztepe SSK Hastanesi gibi pek çok önemli kamu projelerine imza attı. 1978 yılında da Sincan'da Türkiye'nin ilk 1000 konutluk toplu konut projesini tek seferde gerçekleştirdi. Projelerine yenilikçi anlayış ile yaklaşan Metsan, deprem riskini dikkate alarak 1980 yılında Türkiye'nin ilk radye temelli brüt beton konut binasını inşa etmişti."