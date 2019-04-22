Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit cenazesindeki olaylarla ilgili açıklama yaptı.22 Nisan 2019 Pazartesi 01:35
Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da maruz kaldığı saldırı ve linç girişimine tepki gösterdi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gül, “Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bugün yapılan saldırıyı kınıyorum. Siyaset diline hâkim olan nefret söyleminin tehlikesi umarım artık fark edilir” dedi.
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