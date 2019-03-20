Abdullah Gül'den dikkat çeken paylaşım! 'Tüm liderlere örnek olsun' Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i övdü.

Yeni parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına ilişkin paylaşım yaptı. Hem İngilizce, hem Türkçe paylaştı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i de etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Önce Türkçe yazan Gül, ardından aynı twiti İngilizce olarak da paylaştı. Sosyal medyada gündem oldu Abdullah Gül Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'i övdüğü mesajında ''Yeni Zelanda'da yaşanan tüyler ürpertici katliam sonrasında Başbakan Jacinda Ardern'in yaptığı sağduyulu konuşmalar, ortaya koyduğu kuşatıcı politika ve segilediği samimi ve kararlı tavır tüm liderlerin örnek almasını gerektirecek niteliktedir'' ifadelerini kullandı. İşte Abdullah Gül'ün o paylaşımı;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.