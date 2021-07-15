Abdullah Gül'den 15 Temmuz mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz kanlı darbe girişimin 5. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
251 vatandaşımızın şehit olduğu FETÖ'nün kanlı darbe girişimine devletin zirvesi ve siyasilerden tepki gelmeye devam ediyor.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül paylaşımında "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 5. yıl dönümü vesilesiyle, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.