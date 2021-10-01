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Gündem Abdullah Gül'den 1 ay sonra ilk tweet!
Gündem

Abdullah Gül'den 1 ay sonra ilk tweet!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1 ay sonra sosyal medya hesabından ilk tweetini attı. Gül tweetinde, hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 16:21:00 -
Abdullah Gül'den 1 ay sonra ilk tweet!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Twitter'dan en son paylaşımını 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıyla yapan Gül, aradan geçen 1 ayın ardından yeni bir mesaj attı.

Asiltürk mesajı

Abdullah Gül, 1 ay sonra attığı mesajda, hayatını kaybeden Milli Görüş'ün en önemli isimlerinden biri olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü andı. Gül, "Türk siyasetinin önemli simalarından ve Milli Görüş Hareketinin sembol isimlerinden Oğuzhan Asiltürk Bey'in vefatından derin bir teessür duyduö. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

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