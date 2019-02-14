Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?

AK Parti'yle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık görevlerini yapan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir oluşum içinde oldukları ve parti kuracakları iddia edildi. Konuyu THM Haber'e değerlendiren Emin Pazarcı, "İlerde AK Parti’yi tökezletmek isteyen çevrelerin planı olabilir" dedi.

AK Parti’nin sembol isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, son dönemde yaptıkları açıklamalarla tekrar gündeme geldi. İki isim de katıldıkları konferanslarda dikkat çekici konuşmalara imza attı.

Gül: Popülizm demokrasinin temel niteliklerini çürütüyor

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılan Gül, “Popülizm, en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor, onu çürütüyor. Adaletin, tarafsız ve bağımsız bir şekilde dağıtılmasını, kamudaki şeffaflığı, hesap verebilirliği, hür basını; bütün bunları hedef alıyorlar. Bütün bunlar, popülizmin ilerlediği ülkelerde geriliyor. Bunları her kıtada görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Bütün çıkarlar belli bir elde toplanmaya başlanmışsa orada düzen olmaz

Ardından Davutoğlu, Ankara’da katıldığı bir konferansta “Bütün çıkarlar belli bir elde toplanmaya başlanmışsa orada düzen olmaz. Geçici bir düzen olur ama kalıcı bir düzen olmaz. Şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez.” dedi.

Parti kurma iddialarını reddetmedi

AK Parti ve Başkan Erdoğan’a mesafeli duran iki ismin yaptıkları bu açıklamalar hükümete yönelik mesaj olarak algılandı. Siyaset kulislerinde Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında oldukları öne sürüldü. Davutoğlu’na bu iddia da soruldu. Yeni parti kurma iddiasını reddetmeyen Davutoğlu, “Bir gün basın toplantısı yapacak olursam istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burası konferans olduğu için bu soru muhtevayla ilgili olmadığı için isterseniz bu soruyu yok addedelim.” sözleriyle kaçamak bir cevap verdi.

“Peşlerinden gidecek kişi sayısı çok az”

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu sözleri Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı THM Haber’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir niyeti olanlar yapabilir elbette. Ama peşlerinden gidecek kişi sayısı birkaç elin parmaklarını geçmeyecektir. Bunlar özellikle Cumhur İttifakı’na karşı olan kitleler tarafından köpürtülüyor. Belli çevreler bunu hayata geçirmeleri için tahrik ediyor. Ama ben böyle bir ihtimal görmüyorum.” dedi.

“Bazı çevrelerin böyle bir planı olabilir”

Pazarcı, Gül ve Davutoğlu’nun dava arkadaşlarına karşı böyle bir oluşumda yer alıp almayacağıyla ilgili “Türkiye’nin mevcut şartlarında böyle bir şeyin olmasını mümkün görmüyorum. Ama ilerde AK Parti’yi tökezletip karşısına bir güç çıkarmak isteyen bazı çevrelerin böyle bir planı olabilir. Şuan için hayalden öte bir anlamı yok.” yorumunu yaptı.

“Büyüklüklerini görmüş oluruz”

Pazarcı, Saadet Partisi’ne geçerek siyaset yapacaklarına dair iddiaları da değerlendirdi. “Öyle bir niyetleri varsa biran önce gitsinler.” diyen Pazarcı, “O zaman büyüklükleri, ne yapacakları görülmüş olur. Böyle bir niyetleri varsa işi köpürtmek yerine bir an önce geçsinler Saadet Partisi’ne. Biz de görelim acaba biz mi yanılıyoruz yoksa gerçekten böyle ciddi bir güç mü var.” diye konuştu.