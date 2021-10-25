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Gündem Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken çıkış
Gündem

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken çıkış

Gezi finansörü olarak bilinen Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ile bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:44:00 - 2021-10-25 09:09:02
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken çıkış

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gül, "Olay buraya getirilmemeliydi. Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar." dedi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Abdullah Gül, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, kendisinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığını belirtti. Gül, "O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık" dedi.

"Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük" diyen Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini anımsatarak şunları söyledi:

"Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım."

10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimdir?
10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimdir?

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10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimdir?

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Yorumlar

Eyüp

Sen ne b.k görüştün elçi ile? Artık sıradan vatandaşsın. İngiliz gülü.
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Osmanlı

Ulan fetö, elçiye zeval olmazda elçi ajanlık yaparsa da göz yumulmaz değil mi ? Senin zihniyetin , kime hizmet ettiğin ortada. Sen fetö ve avanelerinin elçisi sin . Bu yüzdendir salya saçman.
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