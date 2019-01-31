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Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağına yönelik iddialara yakın arkadaşı Fehmi Koru son noktayı koydu. Koru, "En başa döneceğini sanmıyorum. Bilge adam misali kenarda durmaya devam edecek" dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:56
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru, yeni parti iddialarına son noktayı koydu.

Fehmi Koru, DW Türkçe'de katıldığı programda yeni parti iddialarına yanıt verdi. Koru, Abdullah Gül'ün yeni parti kuruluş sürecinde yer almayacağını söyledi.

Gül kenara çekilmeyi tercih edecek

Koru'nun açıklamaları şöyle:

Yeni parti kurulması herkes tarafından bekleniyor. Abdullah Gül, AK Parti’den fikirler ayrılığından sebep ayrıldı ve parti kurma noktasına geldi. Gül, AK Parti’den ayrılıp parti kuracağı iddia edilen isimlerin başında geliyor. Ama ben Abdullah Gül’de şunu görüyorum; başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptı, bu yüzden en başa döneceğini sanmıyorum. İlla ki yeni parti kurma yönünde bir hareketin olduğunu inkar edemeyiz ama Gül, bilge adam misali kenara çekilmeyi tercih edecek.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:56
  1. Abdullah Gül
  2. Abdullah Gül parti mi kuracak?
  3. Fehmi Koru

YORUM YAZ

  • bekirbekir26 dk önce
    Kursunda kendisinin toplum nezninde bir karşılığının olmadığını görsün...Ama nerde onda o yürek.Beyefendi her zaman hazıra konmayı sevmiştir, sahi her mevkiye Erdoğan sayesinde gelmedimi?
  • Sefer YEĞEN Sefer YEĞEN 31 dk önce
    Nehrin kenarda duracak elindeki kancayla işine geleni çekmek için fırsat kollayacak
  • KaplanKaplan34 dk önce
    Şu fehmi koru denen haini yine gündeme getirdinizya bu alçak yıllarca müslüman gibi gözüküp türkiye aleyhine efendilerine hizmet eden masonun ta kendisidir.Gül denen hainde şu partiyi kursada boyunun ölçüsünü alıp layik olduğu çöp tenekesini boylasa.
  • melih53melih5343 dk önce
    sayın gül seviyo kenarda beklemeyi.liderler zor zamanlarda çıkar ve bir kararlılık ortaya koyarlar.halkı refaha huzura kavuşturmak için.halkı umurunda olmayan da lider olamaz..en azından sayın babacan gibi bir değer harcandı .halbuki şu dönem sayın babacana o kadar ihtiyaç vardıki...hele yeni dönem ekonomi yönetiminin ülkeye verdiği büyük ekonomik zarar.binlerce işletme battı milyonlarca aile darmadağın oldu böyle kriz görülmedi.dünya refah içinde avrupanın ortasında bizler açlık ısınma sorunlarıyla boğuşuyoruz yeni ekonomi yönetimi sayesinde şimdi kurtaracaz diyo sorunu çıkartanlar .kaata yazıyorlar sorun düzeliyo..dünyada yok böyle sistem.**kriz her zaman olabilir sorun krizin nasıl çözüleceği..sorun artık insanların umutsuzluğu.güvensizliğiiancak sayın gül ve bacan bu güveni sağlayacaktır..tıpkı özal ve dervişin gelişiyle bir gecede biten krizler gibi...bakın daha orta ve küçük işletmeler krizi geliyor asıl büyük krizin anası bu..işletmeler iş siparişi alamıyor .sorun bu.kimse iş yapmıyor gibi..çarklar durdu.be ekonomi yönetimi hala dengelendik falan 100 lira yardım falan diyor..iş siparişi yok **sorun güvende...**sayın gül bu güveni oluşturacak tek*isim şu an ve hala kenarda yatıcam diyorsa***en azından halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu hissetmesi tek dileiğimiz....
  • yazıYORUMyazıYORUM49 dk önce
    Kıralıçasının Bilge Adamı!!!
  • SafaSafa50 dk önce
    Kursa. ne olacak , nal toplayak. Sonucu gördüğü için böyle bir işe tevessül etmez kanaatim.
  • ihsihs51 dk önce
    Ne Bilge adam ama!!!
  • orak çekiçorak çekiç52 dk önce
    kraliçenin talimatına bağlı bence
  • Yalman GüçYalman Güç55 dk önce
    Parti kurmayıp ne yapacak? Kılıçdaroğlu,Akşener ve Karamollaoğlu ŞER cephesinin ÇATI ADAY göstermesi,nimi bekliyecek?
  • NurNur1 sa önce
    Bilgeye gel bilge görmesek yutturacak hangi konuda bilge desenizde bilsek fitnemi kuyu kazmmamı arkadan hançermi
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli1 sa önce
    Haberde yazılmamış gerçek! Ülke çok büyük çalkantılara, sorunlara gebe! doğumnormal-mi yoksa sezeryan ile-mi olacak ilerleyen günlere göreceğiz. Demek ülkenin batması davul zurna ile geliyor ama birileri ayır demekte dileniyor. Akıllı kişiler sağ duyu ile olaylara sahip olma.............
  • Yaşar Selek Yaşar Selek 1 sa önce
    Iyi eder NOKTA
  • Yaşar Selek Yaşar Selek 1 sa önce
    En iyiside bu NOKTA

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