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Gündem Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!
Gündem

Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımlayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, paylaşımında Bayraktar ailesinin yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 20:32:00 -
Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Mesajına Özdemir Bayraktar'ın 2013 yılında kendisini ziyaret ettiği bir fotoğrafı ekleyen Gül, "O günkü projelerin vatan savunmasında kullanıldığını görmekten gurur duyuyorum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

"2013 yılında İHA projelerine dair bana brifing vermişti"

Mesajında, "Özdemir Bayraktar'a Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanan Gül, "Kendisiyle uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz vardı. 2013 yılında Çankaya'da oğullarıyla birlikte İHA projelerine dair bana brifing vermiş ve destek talebinde bulunmuştu. Akabinde kendilerini TSK komuta kademesiyle buluşturmuştum" dedi.

Paylaşımını Bayraktar ailesinin yer aldığı fotoğrafla paylaştı

Gül ayrıca, "O günkü projelerin gerçekleştiğini ve vatan savunmasında kullanıldığını görmekten gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun" mesajı paylaştı.

Gül, kişisel internet sitesinde yayımladığı mesaja, Özdemir Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın da yer aldığı fotoğrafları ekledi.

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