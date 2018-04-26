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'Abdullah Gül' ismi CHP'yi karıştırdı

CHP'nin diğer partilerle ittifak yaparak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday göstermesi yönündeki adımlarına parti içinden çok sayıdak isim karşı çıktı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:59
'Abdullah Gül' ismi CHP'yi karıştırdı

CHP'li Milletvekilleri Twitter'dan 'GülYokHükmündedir' ve 'AbdullahGülChpyeİhanettir' hashtag'iyle tepkilerini paylaşıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili konuştu. Ağbaba, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde Abdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir' dedi. Uşak Milletvekili Özkan Yalım da 'Gündemimizde Abdullah Gül diye bir isim yoktur!' diyerek benzer açıklamada bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Gül’ü aday göstereceği iddiasına ilişkin olarak devam eden tartışmaya "Yeter. Canımıza tak etti" ifadesiyle tepki gösterdi: "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak."

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, "Fikrimizi aylar önce açıklamıştık, tekrar edelim; demokrasinin yıkımında başrol oynayan Gül partimizin adayı olamaz, olmayacaktır" dedi. Öte yandan CHP’nin kapalı grup toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak çalışmaları için tam yetki verildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:59
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. chp
  4. Aday
  5. Abdullah Gül

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