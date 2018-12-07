“Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa da faydası olmaz! CHP Ali Babacan'a da sormaz, Gül'e de sormaz...”

yeniakit.com.tr Danıştay Savcısı’nın başörtüsü yasağının geri getirilmesini istemesi, mütedeyyin kesimde büyük bir tepkiyle karşılandı. Bu kadar hassas bir zamanda, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, laikliğin arkasına sığınarak din karşıtlığı yapan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi de ayrı bir tepkiye neden oldu.

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Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında bu konuyu yorumladı.

Dağıstanlı tepki gösterdi, sözü Karahasanoğlu’na bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İki lider, tek yürek, tek ses, tek hedef” sözünü söylediği günün akşamında Abdullah Gül’ün Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberinin geldiğini ifade ederek tepki gösteren Dağıstanlı, sözü Karahasanoğlu’na bıraktı.

“Bir iyin niyet şeklinde yorum yapabiliriz belki. Abdullah Gül hiçbir şekilde başörtü yasağının sürmesi noktasında bir görüş açıklaması yapmaz, herhangi bir uygulama içinde olamaz... Kendi eşi başörtülü bir kere.” diyen Karahasanoğlu, “Dolayısıyla eğer CHP kafayı çıkartıp da 31 Mart seçimlerinden sonra, ‘Biz başörtü yasağını kazandığımız belediyelerde uygulamaya başlıyoruz’ dediği zaman, eğer seçim öncesinde Abdullah Gül’le bir birliktelikleri varsa, o dakikadan sonra Abdullah Gül o birlikteliği sona erdirir.” ifadelerini kullandı.

“Birlikteliği sonlandırmasının faydası olmaz”

Ali Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ama bu birlikteliği sona erdirmesinin bir faydası olur mu? Dindar insanlara olmaz. Çünkü CHP belediye başkanlıklarını kazandıktan sonra yapacağını artık yapar. Kimseye de sormaz. Abdullah Gül’e de sormaz, onun ekibindeki isimlere de sormaz. Ali Babacan’a da sormaz, kimseye de sormaz. Bize zaten sormaz. E dolayısıyla burada kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu’nun veyahut da CHP kafasının oyununa gelmemesi gerekir.

“Kimse yasağın geri gelmeyeceğinden emin olmasın”

Karahasanoğlu, şu an Danıştay’da 3 tane başörtülü üye olmasına dikkat çekerek, “Eğer bir savcı kalkıp da, ‘başörtülü üyeler, başörtülü vazife yaparsa vatandaşlar ona güvenmez’ diye haddini aşan bir düşünce açıklaması yapıyorsa, kimse başörtü yasağının yarın öbür gün tekrar hayata geçirilmeyeceğinden emin olmasın.” diye konuştu.

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