Abdullah Gül, Binali Yıldırım'ı telefonla aradı

Abdullah Gül, AK Parti'nin İstanbul adayı olarak açıklanan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

Binali Yıldırım, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmıştı. Yıldırım konuşmasında, "İstanbul'a borcumu ödemeye geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.