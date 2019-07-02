0553 313 94 23

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

Gazeteci İdris Kardaş, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 07:36
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

Gazeteci İdris Kardaş, katıldığı televizyon programında AK Parti ve CHP'li muhaliflerin arasındaki farklara ilişkin çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı.

Kardaş, CHP'nin lider adayı olan önemli isimlerinin her seçimde partisi için çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

İki farklı durum

''CHP'li lider adayları, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül her seçim çıkarlar CHP için çalışırlar. Sokak, sokak gezerler. Hepsi lider adayıdır ama. Her zaman kurultay isterler, zorlarlar, eleştirirler, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vururlar. Ama her seçimde de CHP için çok önemli çalışmalar yaparlar. Aday kimse onun arkasında kenetlenirler. Çünkü tabanları belli. O tabandan oy almaları gerekecek. Partisinin başarılı olması için de çalışırlar.''

AK Parti için çalışmadılar

Son günlerde yeni parti çalışmaları ile gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ise tam tersi bir stateji güttüğünü belirten Kardaş; ''Saydığımız üç isim de kaç defa referandum yaşadık, seçim yaşadık bunların çoğu kritik seçimler oldu. Kaç seçimdir bu isimler AK Parti için çalışmadı. Açıklama yapmadı. Referandumda evet demedi. Hatta terse çalıştıkları oldu. Bu isimler kimden oy alacaklar? AK Parti tabanından koparacaklar. Peki AK Parti tabanı bunu görmüyor mu? Bizim için bunca yıl seçimde, referandumda hiçbir şey yapmamışlar, CHP ile birlikte çalışmışlar, Abdullah Gül için söylüyorum özellikle. ''Bu isimlere biz niye destek verelim?'' demeyecekler mi? ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

Öne Çıkanlar
Süt dişi bilinmeyen insan grubunu ortaya çıkardı!
Süt dişi bilinmeyen insan grubunu ortaya çıkardı!
Misafirleri kapı tokmağı sesinden tanıyorlar!
Misafirleri kapı tokmağı sesinden tanıyorlar!
Güzellik anlayışını değiştiren sıradışı modeller!
Güzellik anlayışını değiştiren sıradışı modeller!
AK Parti'li yönetici boğularak hayatını kaybetti! AK Parti'li yönetici boğularak hayatını kaybetti!
İstanbul'u karıştıran Esed'in ajanları mı? İstanbul'u karıştıran Esed'in ajanları mı?
Türkiye diken üzerinde ama Ensonhaber'in derdi başka...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 07:36
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. Ali Babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye harekete geçiyor
    1. Bölgede tansiyon yükseldi! Türkiye..
    2. Meteoroloji'den korkutan tahminler!..
    3. Ekonomide 3 iyi haber birden! İşte..
    4. Erkan Tan bir süreliğine veda ediyor!
    5. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    6. ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden..
    7. Galatasaray taraftarı Ozan'ı yalnız..
    8. Yasadışı bahis çetesi operasyonu:28..
    9. ABD'den çok sert tepki: Limiti aştınız
    10. Bölgedeki yeni piyon oldu! İşte..
    11. ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim..
    12. Adana merkezli yasa dışı bahis..
    13. 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması
    14. Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı..
    15. ABD'den Kabil'deki saldırıya ve..
    16. Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na..
    17. Trump, Afganistan'dan ayrılma..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan..
    19. Avustralya'da köpek balığı saldırısı
    20. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar