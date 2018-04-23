"Abdullah Gül aday mı?" sorusuna böyle cevap verdi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki gergin oturum sonrası yaptığı ilk açıklama, "Her şeyi hoş görebilirim ama yalana tahammül edemem." dedi.

"KENDİSİNE SORMAK DAHA İYİ OLUR"

Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Gül'ün adaylığını kendisine sormak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL'DAKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER

Başbakan Yıldırım, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de “Yersen" ifadesini kullandı.