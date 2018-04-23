Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Abdullah Gül aday mı?" sorusuna böyle cevap verdi

"Abdullah Gül aday olur mu?" sorusuna Başbakan Binali Yıldırım, "kendisine sormak daha iyi olur" cevabını verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:50
"Abdullah Gül aday mı?" sorusuna böyle cevap verdi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki gergin oturum sonrası yaptığı ilk açıklama, "Her şeyi hoş görebilirim ama yalana tahammül edemem." dedi.

"KENDİSİNE SORMAK DAHA İYİ OLUR"

Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Gül'ün adaylığını kendisine sormak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL'DAKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yıldırım, Genel Kurul'da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER

Başbakan Yıldırım, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de “Yersen" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:50
  1. HABERLER
  2. Abdulah Gül
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde kalmıyorum
    1. Başkan Cengiz: Takımla aynı otelde..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'dan..
    3. Mehmetçik, PKK'nın 'Girilmez' dediği..
    4. Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar’dan..
    5. Kriz çıktı! Türk heyetten flaş karar
    6. YSK Başkanı: Seçim taslak takvimi hazır
    7. Olaylı derbi sonrası Kadıköy'de..
    8. Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan..
    9. Fatih Portakal, CHP adayını açıkladı
    10. Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu:..
    11. Karamollaoğlu: Hayretle karşıladık
    12. BBP'den "CHP-İYİ Parti" açıklaması
    13. Anne olmak kadına neler kazandırır?
    14. Efsane, havlu atacağı tarihi açıkladı
    15. Başbakan Yıldırım: Gözümün içine baka..
    16. Apple'ın teklifine Avrupa Birliği..
    17. Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk..
    18. Sumudica'dan ilginç hakem tepkisi
    19. Süleyman Soylu'dan "Adil Öksüz"..
    20. Kütahya'da korkutan yangın!
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak