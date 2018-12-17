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“Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”

Hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, şimdi de 55 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı ileri sürüldü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
“Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”

Milliyet yazarı Talat Atilla, Gezi olaylarının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başkabakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrışmaya başladığını, her iki kesimin de böyle düşündüğünü savundu.

Gül kayıt yaptıracakmış

Atilla, Gül'ün ayrışmaya gerekçe olarak şu olayı gösterdiğini söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı görevimin bitmesinden bir süre sonra Kayseri'yi ziyaret ettim. Aynı gün AK Parti'nin Kayseri il teşkilatı binaya kilit vurarak çaycı dâhil herkesi izinli ilan etmiş. Oysa o gün Kayseri il binasına giderek AK Parti'ye kayıt yaptıracaktım!”

Bu olayın neden Erdoğan veya kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusunun cevaplanması gerektiğini savunan Atilla, Gül'ün ocak ayında başlayacağı çalışmalarını nisan ayında bir dizi eylemle tamamlamayı amaçladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "siyasi operasyon"

Atilla, Abdullah Gül'ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının mıntıka temizliği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grupla Erdoğan'a ‘siyasi operasyonlara' hazırlandığı bilgisini aldığını belirtti.

"55 vekille parti kuracak"

Atilla'nın ‘güçlü bilgilerim var' dediği iddiasına göre, dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline Gül liderlik yapacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
  1. Kayseri
  2. Abdullah Gül
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. yeni parti
  5. Talat Atilla

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