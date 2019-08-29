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Abdullah Başçı kimdir? Abdullah Başçı AK Parti’den istifa mı etti?

Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Ömer Çelik’in istifalarının ardından eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti içinde yer alacağı söylenen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti’den istifa etmediği öğrenildi. Peki Abdullah Başçı AK Parti’den istifa edecek mi?

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:20
Abdullah Başçı kimdir? Abdullah Başçı AK Parti’den istifa mı etti?

Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Ömer Çelik’in istifalarının ardından eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni parti içinde yer alacağı söylenen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti’den istifa etmediği öğrenildi. Peki Abdullah Başçı AK Parti’den istifa edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başbakanlık görevine getirilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer alan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın AK Parti’den istifa ettiği yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada paylaşımlar yapılmıştı. Başçı yaptığı açıklamada, AK Parti’den istifa ettiği yönündeki haberlerin, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, istifa kararı alması durumunda şahsının kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.

Abdullah Başçı kimdir?

Abdullah Başcı, 1960 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ismi Şevki, annesinin ismi Ayşe'dir. İlköğrenimini Taşkent’te tamamladı. İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini Taşkent Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni tamamladıktan  sonra, Vatani görevini Şanlıurfa’da yaptı.Tekstil, inşaat ve hizmet sektörlerinde çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev yaptı.Yurt içi ve yurt dışına çeşitli iş seyahatleri yaptı. Bu arada, birçok sivil toplum kuruluşunda (KONSİAD, BESAM, Mes-Der, Mazlum-Der, Taşkentliler Derneği, Haznedar Yardım Gönüllüleri gibi) kurucu üye ve başkan olarak görev yaptı. Halen KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve BESAM (Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği ve görevlerini sürdürmektedir. Tekstil, inşaat ve hizmet sektörlerinde çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev aldı.

Doğu Bloku ve NATO (1982), Ekip Çalışmasında Başarı Kuralları (1989), Yerel Yönetimler Eğitimi (1994), Yöneticilik Eğitimi (1998), Uluslararası İlişkiler Eğitimi (1999), İletişim Uzmanlığı Eğitimi (2000), Ortadoğu: Bugünü, Yarını ve Stratejiler (2002), Beden Dili ve Davranış Bilimleri Eğitimi (2004) alanlarında çok sayıda seminere katılıp eğitim almıştır. 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Başcı, Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Orta derecede Fransızca ve İngilizce bilen Abdullah Başcı, evli ve üç çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:20
  1. Şanlıurfa
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Abdullah Başçı kimdir?
  5. Abdullah Başçı AK Parti’den istifa mı etti?
  6. Abdullah Başçı istifa

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