  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Abdullah Azzam’ı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Abdullah Azzam’ı rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-24 12:45:00 -
Abdullah Azzam’ı rahmetle anıyoruz

Sovyetler Birliği’nin işgali karşısında verilen Afganistan mücadelesinin “manevi babası” olarak bilinen ve ömrünü hakikat davasına adayan Filistinli Abdullah Azzam vefatının sene-i devriyesinde anılıyor.

HABER MERKEZİ

Muzaffer bir komutan ve entelektüel bir beyin olan Azzam, Mısır’da, el Ezher Üniversitesi’nde eğitim gördü. Amman Üniversitesi’nde ve Cidde’de Kral Abdulaziz Üniversitesinde akademisyenlik görevinde de bulunan Abdullah Azzam, Pakistan’ın Peşaver kentinde uğradığı bir suikast sonucu ebedi aleme göçmüştü. Afganistan ve Filistin’de yükselen cihad hareketinin önde gelen liderlerinden Abdullah Azzam, coşkulu bir kalabalığın katılımıyla Peşaver’e defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23