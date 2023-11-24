Abdullah Azzam’ı rahmetle anıyoruz

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Muzaffer bir komutan ve entelektüel bir beyin olan Azzam, Mısır’da, el Ezher Üniversitesi’nde eğitim gördü. Amman Üniversitesi’nde ve Cidde’de Kral Abdulaziz Üniversitesinde akademisyenlik görevinde de bulunan Abdullah Azzam, Pakistan’ın Peşaver kentinde uğradığı bir suikast sonucu ebedi aleme göçmüştü. Afganistan ve Filistin’de yükselen cihad hareketinin önde gelen liderlerinden Abdullah Azzam, coşkulu bir kalabalığın katılımıyla Peşaver’e defnedildi.