0553 313 94 23

Abdullah Ayaz: Hayati tehlikesi olan hiçbir yabancıyı geri göndermedik, göndermeyiz

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Sınır dışı edildiği ülkede hayati tehlikesi olan, insanlık dışı muamele ve işkenceye maruz kalabileceği değerlendirilen hiçbir yabancıyı geri göndermedik, göndermeyiz." dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:10
Abdullah Ayaz: Hayati tehlikesi olan hiçbir yabancıyı geri göndermedik, göndermeyiz

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Mevzuatımızda yer alan geri gönderme yasağı ilkesine göre, sınır dışı edildiği ülkede hayati tehlikesi olan, insanlık dışı muamele ve işkenceye maruz kalabileceği değerlendirilen hiçbir yabancıyı geri göndermedik, göndermeyiz de. Böyle bir işlem kesinlikle hiç olmadı." dedi.

Ayaz, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili soruları yanıtladı.

Suriyelilerle ilgili özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Ayaz, "Suriyelilere maaş bağlandığı, üniversiteye sınavsız girdikleri, hastanede öncelik verildiği, suç oranlarının yüksek olduğu, TOKİ'den ev verildiği, elektrik, su ve doğal gaz faturasını ödemedikleri ve telefon faturalarının devlet tarafından ödendiği gibi bilgiler kesinlikle yalan." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nden (AB) Türkiye'ye gelen 3 milyon avroluk kaynak olduğunu dile getiren Ayaz, "Kızılay Kart programı üzerinden kamp dışında yaşayan Suriyelilere kişi başı 120 liralık yardım yapılıyor. Bu tamamen AB bütçesiyle yapılan bir uygulama. Bundan faydalanan Suriyeli sayısı 1,5 milyonun biraz üzerinde. Yoksa devlet bütçesinden ödenen herhangi bir maaş yok." bilgisini verdi.

Suriyelilerin üniversiteye sınavsız girdikleri yönünde eleştirilerin geldiğini anlatan Ayaz, bu durumun YÖK tarafından da yalanlandığını söyledi.

Yabancı öğrenciler hangi statüye tabiyse Suriyelilere de aynı kuralın uygulandığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Suç oranlarının yüksekliğiyle ilgili defaatle özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu açıklama yaptı. Ortalamanın çok altında suç oranına sahipler. Bunların bir kısmı kendi aralarındaki asayiş olaylarından oluşuyor. İnsanın yaşadığı ortamda muhakkak hadise ve vakalar var. Bunu reddetmiyoruz ama bunun genelleştirilmesi çok tehlikeli ve çok yanlış. Özellikle bunun üzerinde durmak istiyoruz. Bunu yapanları da bir kere daha uyarmak istiyorum. Gerçekten çok büyük bir kötülük yapıyorlar. Bence ne yaptıklarının farkında değiller, farkındalar ise daha kötü. Yani kasti olarak yapıyorlarsa çok daha kötü."

"Toplumun kötüsü olmaz, insanın kötüsü olur"

Suriye'den ölümden, zulümden ve bombalardan kaçarak Türkiye'ye gelen bir kitlenin tamamının suçlu, kriminal ve tacizci gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Abdullah Ayaz, şöyle devam etti:

"Toplumun kötüsü olmaz, insanın kötüsü olur. İnsanlardan kötü olanlar vardır bunu reddetmiyoruz. O bahsedilen insanlarla ilgili de gerekenler yapılıyor. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Suriyeliler suç işlediğinde gerekli işlemler hem adli hem de idari olarak yapılıyor. Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 8. maddesi kapsamında kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozanların yasal kalış hakları iptal ediliyor. Bu insanlar daha sonra Suriye'ye çıkış yapıyorlar. Ancak topluma sürekli bir genellemeyle negatif bir algının yayılmasının bize hiçbir faydası yok. O insanlara yapılan da bir haksızlık."

Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmesinin de eleştirildiğine dikkati çeken Ayaz, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 339 binin üzerinde Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine dönüş yaptı. Bu dönüşler gönüllü. İnsanlar çıkarken formları kendi iradesiyle imzalıyor. Büyük çoğunlukta bizim güvenliği sağladığımız bölgelere gidiyor." dedi.

"Suriye'de neler olup bittiğini unuttuk"

Hastanelerde Suriyelilere öncelik tanınmadığını da vurgulayan Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, şunları söyledi:

"Bunun nasıl ortaya çıktığını inanın ben de bilmiyorum. Aklım da almıyor. Kesinlikle Suriyelilere hastanelerde öncelik tanınmıyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Suriye'de neler olup bittiğini unuttuk. Hala sivillerin öldüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu insanlar ülkemize tatil için gelmedi. Empati yapılmasını istiyorum. Bir gün evimizden sadece taşıyabileceğimiz kadar eşyamızı alıp, çocuğumuzla beraber komşu ülkenin sınırlarını geçmeniz için hangi şartların oluşması lazım. İnsanlarımız bunu düşünsünler. Gerçekten empati yaparak bir değerlendirme yapmamız, ona göre yargılamamız gerekiyor."

Abdullah Ayaz, bazı internet sitesi ve gazetelerde göçmenlerin "ölümüne sınır dışı" edildiğine dair haberlerin yer aldığını belirterek, "Mevzuatımızda yer alan geri gönderme yasağı ilkesine göre, sınır dışı edildiği ülkede hayati tehlikesi olan, insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kalacak bugüne kadar hiçbir göçmeni geri göndermedik, göndermeyiz de. Böyle bir işlem kesinlikle hiç olmadı." şeklinde konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    1. VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    2. CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat..
    3. Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu
    4. Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili..
    5. Fikret Orman: Camiamızı yeniden..
    6. Ankara-Sivas YHT Projesi 2020’de..
    7. ABD'de rafineri tesisinde yangın
    8. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    9. Erzincan protokolü ilçelerde..
    10. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    11. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    12. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    13. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    14. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    15. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    16. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    17. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    18. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    19. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    20. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    21. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    22. Caretta Caretta alanında drift atan..
    23. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    24. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    25. ABD-Meksika sınırında son bir yılda..
    26. Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens..
    27. Elma sirkesi içmenin 5 faydası
    28. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    29. İstanbul’dan getirilen uyuşturucuyu..
    30. Ameliyatla vücuda 3 aylığına takılıp..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'