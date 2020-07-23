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Spor

Abdullah Avcı'ya Süper Lig’den sürpriz talip!

Bir süre takım çalıştırmayacağını söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adama Süper Lig'den kimsenin beklemediği sürpriz bir takımın teklif yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:14:00 -
Abdullah Avcı'ya Süper Lig’den sürpriz talip!

Beşiktaş'la 2018-2019 sezonu sonunda sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasından sonra Ahmet Nur Çebi ve yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek yollarını ayırmıştı.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen ve dinlenmek istediğini belirten Abdullah Avcı'nın ismi Trabzonspor'la anılmaya başlandı. Ancak tecrübeli teknik adama Süper Lig'den sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Resmi teklif yapıldı

Ligin düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'un gelecek sezon için Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı öğrenildi. Avcı'nın, Rize yönetimine lig bitiminden sonra karar verelim dediği belirtildi.

Rize küme düşmesse teklife olumlu bakıyor

Süper Lig'de 35 puanla 15. sırada yer alan Karadeniz ekibi ligde kalırsa ve Abdullah Avcı'ya başka talip çıkmazsa, tecrübeli teknik adamın teklifi kabul edeceği gelen bilgiler arasında...

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