Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Beşiktaş transfer gündemi
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Abdullah Avcı'nın transfer açıklaması!31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:16
Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Abdullah Avcı'nın transfer açıklaması!
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Peki, Abdullah Avcı transfer gündemi hakkında ne söyledi?
Avcı müjdeyi verdi
Çaykur Rizesipor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Transferin bitimine 2 gün daha var. Belki bir transfer daha yapabiliriz” dedi.
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