Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Beşiktaş transfer gündemi Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Abdullah Avcı'nın transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Abdullah Avcı'nın transfer açıklaması! Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Peki, Abdullah Avcı transfer gündemi hakkında ne söyledi? Avcı müjdeyi verdi Çaykur Rizesipor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Transferin bitimine 2 gün daha var. Belki bir transfer daha yapabiliriz” dedi.

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