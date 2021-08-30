Abdullah Avcı'dan Galatasaray mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 1-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, "25 gün, 7 resmi maç. Bunların iki tanesi şiddeti ağır maçlar. Uluslararası seviyede deneyim kazanmamızı sağlarken çok da yıpratıcı oluyor. Özgüven yakalayabilmek, alışkanlık yakalayabilmek çok önemli. Yolumuz güzel yol. Bu çocuklara destek olsunlar. Trabzonspor büyük bir camia. Bu sene hedefe giderken en ufak detayı değerlendirmek istiyoruz. Milli takıma, Şenol hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Dinlendikten sonra önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

'Hücum etkisizdik'

Avcı sözlerini, "Hücum adına çok etkisizdik. Skoru korumak istediler. Koruduktan sonra oynamak istediler. Araya girerken harika bir galibiyet oldu. Giresunspor'un bu oyununun karşılığı bu değildi. Muhakkak karşılığını alacaktır. Serkan altyapımızdan yetişmiş ne zaman görev versem elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ömür, ciddi sakatlıklardan geçti ve çok çalışıyor." şeklinde tamamladı.